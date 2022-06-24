На расширение улицы Худякова в Челябинске потратят 330 млн рублей

В ходе расширения дороги планируется снести 22 дерева. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске объявили торги на расширение улицы Худякова на участке от Университетской набережной до улицы Татьяничевой. Начальная цена контракта составляет 330,5 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Выполнять работы предстоит в течение двух дорожных сезонов 2022-2023 годов. Согласно техзаданию, подрядчику нужно расширить проезжую часть, заасфальтировать ее и нанести дорожную разметку. Кроме того, ему нужно сделать переустройство сетей водоснабжения, линий электропередач и связи, а также проложить ливневую канализацию и снести 22 дерева, 11 из которых, согласно проверке, считаются погибшими.

Работы проводятся в два этапа. Вначале будет произведена расчистка северной стороны улицы от поросли, снос деревьев и установка наружного освещения. После этого подрядчик приступит к переустройству сетей, расширению проезжей части и размещению инженерных коммуникаций. Финальное благоустройство планируется в 2023 году.

Напомним, улицу Худякова будут расширять до трех полос в каждую сторону. Это планируется сделать за счет имеющегося свободного пространства с южной и северной стороны дороги, благодаря чему не потребуется изменение границ городского бора.

Улица Худякова является основной магистралью, которая соединяет центр Челябинска с микрорайонами «Вишневая горка», «Залесье», «Белый хутор», «Привилегия», «Тополиная аллея» и «Ньютон». В связи с активной застройкой новых микрорайонов снизилась пропускная способность улицы, что привело к образованию пробок, особенно в утренние и вечерние часы. Учитывая, что в западном направлении идет активное строительство новых микрорайонов, власти не исключают, что проблема с заторами в будущем будет только усугубляться.

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