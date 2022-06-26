В Челябинской области мошенники убедили мужчину взять кредит на 2 миллиона рублей

Мошенники представились сотрудниками банка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники опять на связи. На этот раз они оставили в страшных долгах мужчину из Снежинска. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они убедили мужчину, что его счет под угрозой. И чтобы спасти деньги ему нужно взять два кредита на крупную сумму – больше 2 млн рублей суммарно.

– Потерпевший оформил займ на сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей в одном банке и взял почти 700 тыс. в кредит – в другой финансовой организации. Полученные деньги он обналичил в банкоматах и через терминал перевел на продиктованные мошенниками счета, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенники убедили мужчину также уничтожить часть чеков. А в последнем разговоре они раскрыли все карты и признались в своем злом умысле. Пострадавшему оставалось только обратиться в полицию. Там он признался, что слышал о похожих схемах, но серьезно их никогда не воспринимал. А теперь ему придется платить более 60 тысяч рублей в месяц.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если лжебанкиров поймают, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские призывают быть бдительнее при общении с незнакомцами по телефону и не верить их словам о «счетах под угрозой», «выгодном заработке» или «родственниках, попавших в ДТП».

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