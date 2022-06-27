В Челябинский области уже две недели не снижается заболеваемость коронавирусом

Сейчас коронавирусом болеют 1,5 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 90 человек, в том числе у четырех детей школьного возраста. С 12 июня в регионе ежедневно регистрируют от 90 до 94 новых случаев Covid-19, но не меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 июня, от коронавируса продолжают лечиться 1 497 южноуральцев. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

334 375 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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