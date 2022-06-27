Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 июня 2022 6:26

В Челябинский области уже две недели не снижается заболеваемость коронавирусом

За последний день в регионе зарегистрировали 90 новых случаев Covid-19
Елена КОЛЧИНА
Сейчас коронавирусом болеют 1,5 тыс. южноуральцев

Сейчас коронавирусом болеют 1,5 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 90 человек, в том числе у четырех детей школьного возраста. С 12 июня в регионе ежедневно регистрируют от 90 до 94 новых случаев Covid-19, но не меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 июня, от коронавируса продолжают лечиться 1 497 южноуральцев. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

334 375 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru