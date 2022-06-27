В Челябинской области грабители до смерти забили гвоздодером инвалида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, который забил насмерть гвоздодером инвалида и вместе со своим приятелем ограбил его. Второй соучастник преступления может избежать наказания и попасть в психбольницу, поскольку по результатам медэкспертизы был признан невменяемым. Об этом рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Преступление произошло в селе Шабурово Каслинского района в апреле 2021 года. По версии следствия, двое мужчин ночью проникли в дом к инвалидам, чтобы украсть у них пенсию.

— Преступные действия были обнаружены проснувшимся мужчиной, которому обвиняемый нанес гвоздодером не менее пяти ударов по голове, а также не менее семи ударов руками и ногами по голове и туловищу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказали в региональной прокуратуре.

Родной брат инвалида в момент преступления спал в другой комнате и ничего не услышал. Злоумышленники скрылись, но позже их задержали правоохранители.

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