Стильный туалет и зарядки для телефонов: в Челябинской области запустят электричку повышенного комфорта

Шесть вагонов оборудованы по последнему слову техники. Фото: Южно-Уральская железная дорога

В Челябинске презентовали современную электричку, которая будет ходить по маршруту Челябинск-Миасс-Златоуст. Запустить ее планируют уже в августе. Пассажиры смогут путешествовать в вагонах с удобными сиденьями, USB-портами для зарядки, климат-контролем, электронным табло и другими функциями.

— Этот состав произвел очень хорошее впечатление. Именно с точки зрения комфорта пассажиров — совсем другой уровень. Здесь мягкие сидения, есть климат-контроль, портативная зарядка для гаджетов в каждом сиденье, — оценил вагоны заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

В новом электропоезде будет шесть вагонов с герметичным переходом между ними. Еще электричка оснащена системой видеонаблюдения, благодаря которой бригада сможет следить за порядком в кабинах, салонах, тамбурах и даже на крыше.

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