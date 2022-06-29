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Общество29 июня 2022 9:27

К такому его жизнь не готовила: подросток сбежал из Москвы, а застрял в Челябинске

Сбежавшего от родителей подростка из Москвы нашли в аэропорту Челябинска
Елена КОЛЧИНА
Челябинский аэропорт оказался непреодолимой преградой на пути подростка

Челябинский аэропорт оказался непреодолимой преградой на пути подростка

Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту Челябинска нашли сбежавшего из дома в Москве подростка. 17-летний юноша улизнул от родителей 27 июня. Матери он соврал, что пойдет на учебу. Домой в тот день москвич не вернулся, а на телефонные звонки перестал отвечать.

Встревоженная мать обратилась в полицию. Сотрудники МВД выяснили, что подросток заранее приготовился к побегу. Еще две недели назад он тайно от родителей купил билет на самолет до Челябинска.

Оставаться в Челябинске юноша не собирался. Он планировал провести летние каникулы в Екатеринбурге, добравшись дотуда на такси. Но у самолета юношу поджидали полицейские.

— До приезда законных представителей несовершеннолетний помещен в социальный приют. В ближайшее время он будет передан матери, — рассказали в региональном управлении транспортной полиции.

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