Не лезьте под землю! Туристам запретили ходить в Кургазакскую пещеру в Челябинской области

Фото: минэкологии Челябинской области
В Челябинской области туристов перестали пускать к популярной природной достопримечательности. Закрыт вход в Кургазакскую пещеру на реке Ай.
Как пояснили в ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», запрет временный. В пещере проводят технические работы. После их завершения вход снова откроют, но точный срок пока назвать нельзя. На реке Ай сейчас готовят новую туристическую инфраструктуру. Доступ в пещеру решили облегчить, установив лестницу.
Неподалеку на скалах построили смотровую площадку и подвесной мост над пропастью для любителей экстрима.
Кургазакская пещера в Сатинском районе признана памятником природы. Ее глубина составляет 16 метров, а длина подземных ходов – 530 метров. Пещера – одно из самых посещаемых туристами мест в природном комплексе достопримечательностей на реке Ай.
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