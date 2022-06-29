Не лезьте под землю! Туристам запретили ходить в Кургазакскую пещеру в Челябинской области

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинской области туристов перестали пускать к популярной природной достопримечательности. Закрыт вход в Кургазакскую пещеру на реке Ай.

Как пояснили в ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», запрет временный. В пещере проводят технические работы. После их завершения вход снова откроют, но точный срок пока назвать нельзя. На реке Ай сейчас готовят новую туристическую инфраструктуру. Доступ в пещеру решили облегчить, установив лестницу.

Неподалеку на скалах построили смотровую площадку и подвесной мост над пропастью для любителей экстрима.

Кургазакская пещера в Сатинском районе признана памятником природы. Ее глубина составляет 16 метров, а длина подземных ходов – 530 метров. Пещера – одно из самых посещаемых туристами мест в природном комплексе достопримечательностей на реке Ай.

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