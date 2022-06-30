Подсчитают, сколько мест в школах осталось: в Челябинске 5 дней не будут принимать заявления на запись в первый класс

Момент истины для тех, кто хочет устроить ребенка в школу "не по прописке" наступит 5 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске 30 июня заканчивается первый этап школьной приемной кампании. Как сообщили в мэрии, родители подали уже 15,3 тыс. заявлений на запись сыновей и дочек в первый класс.

До 18:00 у самых неторопливых мам и пап еще есть шанс отправить свои заявки. После этого работу с родителями прервут на пять дней.

Во время первого этапа в школу можно записать детей, живущий на закрепленной за ней территории, а также тех, у кого в той же школе уже учатся старшие братья и сестры.

До 5 июля образовательные учреждения обязаны будут издать распоряжения о зачислении детей. Одновременно подсчитают, сколько в классах осталось свободных мест.

Узнать, останутся ли вакантные места за партами, можно будет на сайтах школ и на сайте городского комитета по делам образования. Опубликовать эти данные обещают не позднее 11:00 5 июля.

А с 9:00 6 июля начнется второй этап приемной кампании, когда заявления о приеме на учебу будущих первоклассников станут принимать вне зависимости от места жительства. Как и раньше, заявки можно будет отправлять через интернет или приносить в школы лично.

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