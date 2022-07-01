Пролежал в воде несколько лет: в реке Миасс в Челябинске нашли утопленника

Труп заметили рядом с мостом. Фото: УБЖ Челябинска
В Челябинске утром 1 июля из реки Миасс выловили мертвое тело мужчины. Труп недалеко от берега случайно заметили горожане. Это случилось возле улицы Рыбопитомник, рядом с местом впадения Миасса в Шершневское водохранилище.
Челябинцы взвали полицейских, а полицейские в свою очередь обратились за помощью к спасателям.
Сотрудники городской службы спасения облачились в защитные костюмы и с помощью веревки вытащили тело на берег
— Судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад, — рассказали в управлении безопасности Челябинска.
Сейчас полицейские пытаются установить личность погибшего и выяснить, как он умер.
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