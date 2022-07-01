В Челябинске откроется ресторан с платным входом, где продают еду по себестоимости

Фото: Ресторан мировой кухни edateca | едатека / Vk.com

Новый ресторан «Едатека» с платным входом и блюдами по себестоимости откроется в ближайшее время на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса в Челябинске. Он будет работать по франшизе одноименного заведения из Самары. Об этом пишет издание Chel.DK.ru.

Новый ресторан будет располагаться в помещениях заведения Bunny Burrow, закрывшегося около полутора лет назад. Согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, «Едатека-Челябинск» была зарегистрирована в прошлом году. Бизнес в равных долях принадлежит собственнице самарской «Едатеки» Алине Ждановой и челябинке Анастасии Бочковой.

Рестораны «Едатеки» имеются не только в Самаре, но и в Томске. Стоимость входа в заведение составляет от 100 рублей до 450 рублей. Это зависит от времени суток и дня недели.

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