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Общество29 июля 2022 7:29

Дорогу на выезде из Челябинска разделили надвое тросами

На выезде из Челябинска установили тросовые разделители
Елена КОЛЧИНА
Водителей избавили от искушения выехать на встречную полосу

Водителей избавили от искушения выехать на встречную полосу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На дороге, ведущей от Челябинска к поселку Северный и садовым участкам, устанавливают столбики с тросами. Мини-забор поделил проезжую часть пополам. Выехать на встречную полосу на участке теперь не получится. Многих водителей удивило нововведение.

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, тросовые разделители планируют смонтировать на километровом отрезке дороги «Шершни – Северный - Обход Челябинска». Движущиеся навстречу друг другу транспортные потоки решили отделить друг от друга тросами, чтобы повысить безопасность, а заодно привести трассу в соответствие с нормативными требованиями.

— Также в 2022 году на участке у поворота в СНТ «Вишневый по просьбам жителей будет установлен транспортный светофор, — рассказала официальный представитель миндортранса Ирина Чернаева.

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