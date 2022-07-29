Дорогу на выезде из Челябинска разделили надвое тросами

Водителей избавили от искушения выехать на встречную полосу
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На дороге, ведущей от Челябинска к поселку Северный и садовым участкам, устанавливают столбики с тросами. Мини-забор поделил проезжую часть пополам. Выехать на встречную полосу на участке теперь не получится. Многих водителей удивило нововведение.
Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, тросовые разделители планируют смонтировать на километровом отрезке дороги «Шершни – Северный - Обход Челябинска». Движущиеся навстречу друг другу транспортные потоки решили отделить друг от друга тросами, чтобы повысить безопасность, а заодно привести трассу в соответствие с нормативными требованиями.
— Также в 2022 году на участке у поворота в СНТ «Вишневый по просьбам жителей будет установлен транспортный светофор, — рассказала официальный представитель миндортранса Ирина Чернаева.
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