В Челябинске шестилентнего мальчика из сауны увезли в реанимацию

Мальчик отдыхал в сауне с родителями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске шестилетний мальчик чуть не утонул в бассейне сауны в Советском районе, где отдыхал с родителями. Его вытащили из воды и откачали, после чего ребенка забрала приехавшая скорая.
– На родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ранее в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МВД Челябинска.
В пресс-службе минздрава Челябинской области от комментариев воздержались.
Ранее в Челябинске шестилетний мальчик упал в открытый колодец возле школы и погиб. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
Другой шестилетний мальчик в Снежинске выпал из окна и погиб. Мама, воспитывавшая его одна, вышла в ближайший магазин на несколько минут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru