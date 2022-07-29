В Челябинске шестилентнего мальчика из сауны увезли в реанимацию

Мальчик отдыхал в сауне с родителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске шестилетний мальчик чуть не утонул в бассейне сауны в Советском районе, где отдыхал с родителями. Его вытащили из воды и откачали, после чего ребенка забрала приехавшая скорая.

– На родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ранее в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МВД Челябинска.

В пресс-службе минздрава Челябинской области от комментариев воздержались.

Ранее в Челябинске шестилетний мальчик упал в открытый колодец возле школы и погиб. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Другой шестилетний мальчик в Снежинске выпал из окна и погиб. Мама, воспитывавшая его одна, вышла в ближайший магазин на несколько минут.

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