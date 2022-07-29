В Челябинской области подростку из Башкирии грозит до 20 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Башкирии 17 и 18 лет, которых задержали с крупной партией наркотиков. За незаконный сбыт наркотических средств парням грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По данным следствия, в мае этого года обвиняемые приобрели почти 5 кг героина в поселке под Копейском. Парней задержали с поличным на месте преступления.
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