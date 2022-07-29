Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 14:33

В Челябинской области подростку из Башкирии грозит до 20 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков

На скамье подсудимых также окажется задержанный вместе с ним 18-летний приятель
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Башкирии 17 и 18 лет, которых задержали с крупной партией наркотиков. За незаконный сбыт наркотических средств парням грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По данным следствия, в мае этого года обвиняемые приобрели почти 5 кг героина в поселке под Копейском. Парней задержали с поличным на месте преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru