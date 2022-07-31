Деньги или слив? Челябинку шантажируют интимными фотографиями

Девушка сразу обратилась в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Металлургическом районе Челябинска возбудили уголовное дело из-за вымогательства денег в интернете. Неизвестные присылали сообщения 23-летней девушке с требованием заплатить им. В обратном случае грозились слить в интернет интимные фотографии, которые она отправляла своему знакомому.

Девушка не вела переговоры, а сразу обратилась в местный отдел полиции. Сейчас злоумышленников разыскивают.

– Не следует отправлять фотографии или видео личного характера посредством сети Интернет, чтобы не стать очередной жертвой вымогателей. Не ведите со злоумышленниками переговоры и не выполняйте их инструкции по переводу денег. Если вы все же стали жертвой вымогателей, то не предпринимайте попыток к удалению переписки с ними и обратитесь в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Магнитогорске сотрудники полиции уже задержали шантажиста, который грозился слить откровенный фотографии в сеть.

А вот житель Челябинска не дождался денег и выложил в интернет интимные фотографии школьницы, которые она ему отправила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru