Деньги или слив? Челябинку шантажируют интимными фотографиями

Девушка сразу обратилась в полицию.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Металлургическом районе Челябинска возбудили уголовное дело из-за вымогательства денег в интернете. Неизвестные присылали сообщения 23-летней девушке с требованием заплатить им. В обратном случае грозились слить в интернет интимные фотографии, которые она отправляла своему знакомому.
Девушка не вела переговоры, а сразу обратилась в местный отдел полиции. Сейчас злоумышленников разыскивают.
– Не следует отправлять фотографии или видео личного характера посредством сети Интернет, чтобы не стать очередной жертвой вымогателей. Не ведите со злоумышленниками переговоры и не выполняйте их инструкции по переводу денег. Если вы все же стали жертвой вымогателей, то не предпринимайте попыток к удалению переписки с ними и обратитесь в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее в Магнитогорске сотрудники полиции уже задержали шантажиста, который грозился слить откровенный фотографии в сеть.
А вот житель Челябинска не дождался денег и выложил в интернет интимные фотографии школьницы, которые она ему отправила.
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