В Челябинской области осудили мать, укравшую для дочери новогоднюю елку

Елка украшала территорию у здания администрации. Фото: Google.com/Maps
В Челябинской области вынесли приговор матери, которая добыла для дочери-подростка новогоднюю елку. Для этого женщина уговорила дочкиного друга тайно спилить дерево у здания сельской администрации.
Порадовать школьницу елкой 34-летняя жительница села Еленинка Карталинского района решила задолго до праздника: в ноябре 2021 года. Помогать она позвала 16-летнего юношу, пообещав в награду купить ему спиртное.
Ночью сообщники прокрались к администрации. Там подросток ножовкой спилил голубую ель, а потом принес дерево в квартиру подруги и ее матери.
Как рассказали в региональной прокуратуре, уголовное дело мальчика сейчас рассматривает суд. А женщину признали виновной в незаконной рубке дерева и в вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Суд приговорил жительницу села к году и семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на полтора года.
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