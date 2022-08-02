В Челябинской области осудили мать, укравшую для дочери новогоднюю елку

Елка украшала территорию у здания администрации. Фото: Google.com/Maps

В Челябинской области вынесли приговор матери, которая добыла для дочери-подростка новогоднюю елку. Для этого женщина уговорила дочкиного друга тайно спилить дерево у здания сельской администрации.

Порадовать школьницу елкой 34-летняя жительница села Еленинка Карталинского района решила задолго до праздника: в ноябре 2021 года. Помогать она позвала 16-летнего юношу, пообещав в награду купить ему спиртное.

Ночью сообщники прокрались к администрации. Там подросток ножовкой спилил голубую ель, а потом принес дерево в квартиру подруги и ее матери.

Как рассказали в региональной прокуратуре, уголовное дело мальчика сейчас рассматривает суд. А женщину признали виновной в незаконной рубке дерева и в вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Суд приговорил жительницу села к году и семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на полтора года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru