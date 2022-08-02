Владелец ММК Виктор Рашников попал в санкционные списки США

Фото: пресс-служба администрации Челябинской области

Председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников пополнил расширенный санкционный список США. Ранее санкции против него были также введены Евросоюзом.

— Рашников Виктор Филиппович, Магнитогорск, Россия, — указано в списках, на сайте министерства юстиции Соединенных штатов.

Кроме того, в списке также оказалась группа компаний, входящих в структуру ММК. Среди них, например, компания «ММК-Финанс». Все они помечены как компании, аффилированные с Магнитогорским металлургическм комбинатом.

Напомним, что ранее под санкции попал депутат Заксобрания Челябинской области и директор по развитию обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко. Его имя фигурирует в седьмом санкционном пакете ЕС как члена партии «Единая Россия». Кроме того, Великобритания также внесла санкции против губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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