В Челябинске откроется новая сеть магазинов эконом-класса

Магазины позиционируют как «жестких дискаунтеров» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этой осенью в Челябинске откроются первые точки торговой сети эконом-класса «Чижик». Об этом рассказали в компании X5 Group, которая также владеет магазинами «Пятерочка» и «Перекресток».

— К концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 «жестких дискаунтеров». В третьем квартале 2022 года «Чижик» планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске, — указано в сообщении ритейлера.

Сейчас магазины сети открыты в в Москве, Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. Основное отличие «Чижика» — более низкие цены, чем у конкурентов при хорошем качестве товаров.

Ранее стало известно о том, что в августе в Челябинске откроются первые магазины екатеринбургской сети «Жизньмарт», который также отличается более низкими ценами за счет собственных торговых марок.

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