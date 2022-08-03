С 10 августа проездные по транспортным картам в Челябинске подешевеют со 1 400 до 1 100 рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы снова смогут покупать транспортные карты у кондукторов и на автовокзалах. Также сейчас идут переговоры с банками и крупными сетями. Напомним, после повышения стоимости проезда с 10 августа транспортная карта в Челябинске будет единственной возможностью сэкономить на проезде.

Кроме того, горожане смогут оформить проездной на месяц на обычную транспортную карту. До недавнего времени надо было покупать специальную — ежемесячную. Теперь это одна карта.

— Коллеги занимаются доработкой ПО (программного обеспечения. — Прим. ред.), чтобы горожане могли через «Сбербанк Онлайн» можно было записать проездной билет, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) замминистра транспорта региона Александр Егоров.

Иными словами, горожане смогут выбрать: купить проездной или использовать карту как электронный кошелек, пополнив ее на нужную сумму.

Где купить транспортные карты в Челябинске

Там же можно пополнить транспортные карты, но ездить каждый раз не обязательно. Положить деньги можно через Сбербанк (онлайн, в банкомате или отделении), а также в отделениях «ЧелябИнвестБанка».

Сколько стоит проезд по транспортной карте в Челябинске

Напомним, с 10 августа в Челябинске подорожает разовый проезд, а вот проездной подешевеет с 1 400 до 1 100. Она выгодна, если вы совершаете более 44 поездок в месяц. Как рассказал Александр Егоров, подсчитывали исходя из того, что 22 дня в месяц человек ездить на работу и с работы.

— То, что выше — пересадки, выходные, дополнительные поездки к родственникам или друзьям — должны быть бесплатно, — объяснил замминистра.

Глобальная цель внедрения проездных — пересадить горожан на автобусы, троллейбусы и трамваи. Логика такая: имея безлимитную транспортную карту, человек лишний раз поедет на общественном транспорте, вместо того, чтобы сесть за руль.

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