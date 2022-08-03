С 10 августа проездные по транспортным картам в Челябинске подешевеют со 1 400 до 1 100 рублей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцы снова смогут покупать транспортные карты у кондукторов и на автовокзалах. Также сейчас идут переговоры с банками и крупными сетями. Напомним, после повышения стоимости проезда с 10 августа транспортная карта в Челябинске будет единственной возможностью сэкономить на проезде.
Кроме того, горожане смогут оформить проездной на месяц на обычную транспортную карту. До недавнего времени надо было покупать специальную — ежемесячную. Теперь это одна карта.
— Коллеги занимаются доработкой ПО (программного обеспечения. — Прим. ред.), чтобы горожане могли через «Сбербанк Онлайн» можно было записать проездной билет, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) замминистра транспорта региона Александр Егоров.
Иными словами, горожане смогут выбрать: купить проездной или использовать карту как электронный кошелек, пополнив ее на нужную сумму.
Там же можно пополнить транспортные карты, но ездить каждый раз не обязательно. Положить деньги можно через Сбербанк (онлайн, в банкомате или отделении), а также в отделениях «ЧелябИнвестБанка».
Напомним, с 10 августа в Челябинске подорожает разовый проезд, а вот проездной подешевеет с 1 400 до 1 100. Она выгодна, если вы совершаете более 44 поездок в месяц. Как рассказал Александр Егоров, подсчитывали исходя из того, что 22 дня в месяц человек ездить на работу и с работы.
— То, что выше — пересадки, выходные, дополнительные поездки к родственникам или друзьям — должны быть бесплатно, — объяснил замминистра.
Глобальная цель внедрения проездных — пересадить горожан на автобусы, троллейбусы и трамваи. Логика такая: имея безлимитную транспортную карту, человек лишний раз поедет на общественном транспорте, вместо того, чтобы сесть за руль.
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