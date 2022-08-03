ММК и Виктор Рашников будут оспаривать санкции, которые ввели против них американцы

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Фото: пресс-служба предприятия

Магнитогорский металлургический комбинат планирует оспорить решение США о включении предприятия в санкционный список. Сейчас представители ММК изучают возможности, каким способом это можно будет сделать.

— Считаем санкции против Виктора Филипповича Рашникова, ПАО «ММК» и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами, — заявили в пресс-службе металлургического предприятия.

Информация о включении в санкционный список председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и самого предприятия была опубликована 2 августа на сайте американского министерства финансов. Вместе с комбинатом под санкции попали связанные с ним фирмы, в том числе инвестиционная компания «ММК-Финанс» и производственные площадки ММК на территории Турции. Американским акционерам дали срок до 1 сентября, чтобы избавиться от акций южноуральского предприятия и свернуть с ним все финансовые операции.

Накануне о ситуации на ММК заявил российский вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, комбинат сейчас загружен только на 62%. Денис Мантуров обратился к президенту России с предложением снизить налоги для металлургических предприятий.

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза опубликовал четвертый пакет санкций против России, включив в него председателя совета директоров и контролирующего акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова. В ЕС посчитали, что магнитогорский предприниматель «вовлечен в сектора экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

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