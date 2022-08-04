Пострадали люди: в Челябинской области взбесились еж, три кошки и две собаки

В июле бешенством заразились еж, кошки и собаки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области растет количество животных, погибших от бешенства. Только за июль опасный вирус убил трех домашних кошек, двух домашних собак и одного дикого, но все равно пришедшего к людям ежа. Бешеный еж перед смертью успел покусать взрослого и ребенка, жителей Озерска.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, остальных зараженных животных обнаружили в поселке Увельский, помеле Буранный Агаповского района и в Челябинске (на улицах Тургоякской и Грибоедова). На всех территориях ввели карантин.

С начала 2022 года в Челябинской области от бешенства погибли уже 37 животных. Среди них больше всего собак — 15 особей, а еще 10 лис, 8 кошек и две породистых декоративных крысы.

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