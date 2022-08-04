Пришлось взять длиннющую линейку: в Челябинске измерили огромные ямы на дороге

Так измеряли выбоины. Фото: прокуратура челябинской области

В Челябинске сотрудники прокуратуры и ГИБДД осмотрели разбитую дорогу между Копейским шоссе и улицей Енисейской. Чтобы оценить масштаб дефектов на проезжей части, пришлось пользоваться крупногабаритными измерительными приборами. Неудивительно, ведь ямы в асфальте достигают полутора метров в длину и 15 сантиметров в глубину.

Дорога оказалась испещрена выбоинами, просадками, трещинами, а обочину перегородили разросшиеся ветки деревьев и кустов. Вдобавок на асфальте, как ни искали, не сумели найти горизонтальную дорожную разметку.

Теперь в надзорном ведомстве требуют у мэра Челябинска Натальи Котовой привести опасный проезд в порядок.

— В целях устранения выявленных нарушений главе администрации Челябинска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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