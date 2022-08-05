Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова завоевала золото спортивных игр «Дети Азии»

Ева Огнивова - чемпионка Международных Игр «Дети Азии-2022»

Дзюдоистка из Челябинска Ева Огнивова одержав три победы в весовой категории до 70 килограммов, завоевала золотую медаль VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщили в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо.

Ученица старшего тренера СШОР «Локомотив» Андрея Морозова поочередно выиграла у Аделины Ливинцевой из Приморского края, Лхагвасурэн Амар-Энх из Монголии и в финале — у Муштарибегим Афзаловой из Узбекистана.

Комментируя свой успех Ева Огнивова отметила, что схватка получилась очень упорной и победа ей досталась только в дополнительное время.

— Финальная встреча получилась достаточно затяжной, даже немного трудной, — поделилась победительница. — Сказалось отсутствие моего личного тренера. В дальнейшем я планирую продолжить подготовку к первенству страны и немного отдохнуть.

Еще четверо южноуральцев — представители Магнитогорска Джамал Бурамбаев (50 кг) и Вячеслав Пащеня (66 кг), челябинцы Егор Лимонов (55 кг) и Борис Алания (свыше 90 кг) — боролись за бронзовые награды, но в итоге заняли пятые места.

В составе сборной УрФО на Играх выступают 25 южноуральских спортсменов. Они сражаются за медали в восьми видах спорта: тхэквондо, дзюдо, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, плавании, боксе и якутских прыжках.

Из результатов выступления южноуральских спортсменов на VII Международных спортивных играх «Дети Азии-2022» во Владивостоке:

Бокс: бронзовые медали у Алисы Пупышевой и Дмитрия Мымрикова.

Легкая атлетика: золотые медали — Валерия Ионова и Яна Логинова в эстафете 4х400 м (команда УрФО), Валерия Ионова также заняла первое место в беге с барьерами на 400 м; серебряные медали — Данил Лунев в тройном прыжке и Кирилл Никишин в пулевой стрельбе бронзовые медали у Максима Балакина в беге с барьерами на 400 м и у Александра Еремеева в беге на 1500 м.

Плавание: бронзовая медаль у Ульяны Шагивалеевой (плавание брасом на 200 метров)

На счету южноуральцев уже 15 наград различной пробы.

Россия представлена на Играх «Дети Азии» сборными командами федеральных округов (Уральского, Сибирского и Дальневосточного), сборной командой города Москвы, Приморского края, а также сборными командами республик Башкортостан, Саха (Якутия) и Татарстан. Всего на Играх будут разыграны 273 комплектов наград в 19 видах спорта. Среди стран-участниц также Армения, Узбекистан, Казахстан, Монголия, Индии, Иран, Ливан, Таиланд, Афганистан и другие. Соревнования завершатся 8 августа. В них участвуют спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет.

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