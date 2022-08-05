Челябинские трамваи с 5 августа начнут менять маршруты по ночам: как не запутаться в остановках

Ночью город засыпает, просыпаются рабочие на улице Цвиллинга Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске по ночам будут закрывать для трамваев улицу Цвиллинга. Ограничения начнут вводить уже с пятницы 5 августа. Как пояснили в мэрии, на рельсах в темное время суток собираются заниматься ремонтом.

В ночь с 5 на 6 августа проезд трамваев по улице Цвиллинга будет запрещен с полуночи до 6:00.

В субботу улицу закроют в 21:00 и не откроют вновь до 6:00 воскресенья.

В воскресенье путь трамваям вновь перегородят в 21:00, но откроют в 5:00 в понедельник.

А с понедельника по пятницу каждую ночь улица будет под запретом для трамвайных вагонов с полуночи до 5:00.

Днем все трамваи будут курсировать по обычным маршрутам. Но во время ночных ограничений им придется двигаться в объезд.

Трамваи №3 будут холить по схеме «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС» и обратно.

Вагоны маршрута №5 поедут по маршруту «ЧЭМК – Горького – Труда - Карла Маркса –Горького – ЧЭМК».

Трамваи №7 повезут пассажиров от ЧГРЭС по улицам Карла Маркса и Труда, а затем вернутся на ЧГРЭС.

Наконец ночная версия маршрута №16 будет выглядеть так «Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС».

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