«Трактор» в Нижнем Новгороде в товарищеском матче снова крупно уступил «Торпедо» — 2:7

«Трактор» в товарищеском матче крупно уступил в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» — 2:7. Фото ХК «Трактор»

Во время предсезонной подготовки челябинские «медведи» провели уже второй контрольный матч. Сегодня, 5 августа челябинский «Трактор» крупно уступил в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» — 2:7.

Соперники решили вместо трех сыграть два периода. В первом — хозяева забросили в ворота «Трактора» четыре безответные шайбы, во втором — три. У челябинцев отличились Александр Подкорытов и Алексей Потапов.

Уже 9 августа «Трактор» выступит на традиционном турнире — Мемориале Ромазана в Магнитогорске. В этот день черно-белые сыграют с «Металлургом», после — с «Автомобилистом» (11 августа) и «Амуром» (12 августа).

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