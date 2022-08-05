В Челябинской области отмечается низкий уровень безработицы и рост зарплат

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде Президента России на Урале Владимире Якушеве с участием министра экономического развития России Максима Решетникова.

Алексей Текслер доложил о ситуации в экономике региона и отметил, что она остается стабильной. На это указывают низкий уровень безработицы и рост зарплат.

— За первое полугодие рост заработных плат выше, чем в целом по стране, — сказал Алексей Текслер. — Подтягиваются и среднедушевые доходы населения в целом. Есть беспокойство по отдельным отраслям, будем в этом направлении работать.

Также Алексей Текслер отметил, что растет индекс производства продукции сельского хозяйства. В регионе приняты 2 пакета антисанкционных мер, которые включают 54 мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, росту инвестиций, стабилизации ситуации на рынке труда, агро-промышленного комплекса, строительной и IT сферы.

— Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов, — подчеркнул Алексей Текслер. — Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать.

Министр экономического развития России Максим Решетников привел данные, что на уральский округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране. В округ будет направлено более 130 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.

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