В Челябинске пассажира ранило осколком стекла после столкновения трех маршруток на остановке

Фото: актуальные хроники / t.me
В Челябинске на остановке «Детский мир» вечером 5 августа столкнулись три маршрутки. В ходе аварии пострадал один человек. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
— Медицинская помощь потребовалась одному человеку. При столкновении транспортных средств его ранило осколком стекла, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
Фото: актуальные хроники / t.me
После ДТП всех пассажиров высадили из маршруток. Из-за этого на остановке возникло столпотворение. Сейчас сотрудники Госавтоспекции устанавливают причины аварии.
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