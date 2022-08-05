Предпринимателя оштрафовали на 13,5 млн рублей за взятку бывшему вице-мэру Челябинска

Вячеслав Бежен. Фото: СОЦСЕТИ

Советский районный суд признал виновным предпринимателя Вячеслава Бежена в передаче взятки бывшему вице-мэру Челябинска Олегу Извекову. За совершенное преступление коммерсанту предстоит выплатить штраф в размере 13,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание Беженым своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, — рассказала консультант суда Дарья Белюшина.

У Бежена в ходе следствия арестовали денежные средства. Теперь они были обращены в доход государства. Арест на недвижимое имущество был оставлен судом до момента полной оплаты назначенного штрафа.

Как установил суд, в 2020 году вице-мэр Челябинска Олег Извеков принял от директора компании «Суворов Айти» Вячеслава Бежина взятку в сумме 450 тыс. рублей. За деньги чиновник помог фирме предпринимателя получить муниципальный контракт на поставку и установку тепловизоров в МФЦ на улице Труда.

Что касается Олега Извекова, то ему вынесли приговор еще в июне. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере. В качестве наказания Олегу Извекову назначили 22,5 млн рублей штрафа. Кроме того, бывшему вице-мэру на 4 года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.