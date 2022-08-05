Передвижная лаборатория выявила в Челябинске превышение концентрации сероводорода и формальдегида

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске за последние несколько дней фиксируется скопление загрязняющих веществ в воздухе. Превышение концентрации сероводорода и формальдегида выявила передвижная лаборатория министерства экологии. Собранные данные во время мониторинга ситуации были переданы в Росприроднадзор и прокуратуру для дальнейших разбирательств.

— По данным территориальной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, с 3 по 5 августа регистрировались превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду. Указанные превышения обусловлены комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая промышленные предприятия, автотранспорт и объекты коммунальной инфраструктуры, — сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

В ведомстве добавили, что за последние два дня передвижная лаборатория осуществила в Челябинске 12 выездов, в ходе которых было выявлено 162 случая концентраций загрязняющих веществ. В дальнейшем проверки продолжатся и будут усиливаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.