В Челябинске спасли мужчину, который едва не сорвался с балкона шестого этажа

Мужчина залез на балкон и просил вызвать полицию Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / vk.com

Сегодня, 6 августа, в Челябинске спасли мужчину, который едва не сорвался с шестого этажа. Все это случилось в микрорайоне Академ Riverside, в доме № 97 по Университетской набережной. По словам очевидцев, мужчина утром залез на балкон и начал кричать, просил вызвать полицию.

В итоге к дому приехали и полицейские, и сотрудники МЧС, и медики скорой помощи. Для мужчины развернули полотно, на случай, если он сорвется, но все закончилось благополучно.

— На вызов выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с вошли в квартиру и вели с ним беседу, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

После этого челябинца увезли в сопровождении полицейских.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru