В самый разгар отдыха на озере Тургояк в субботний вечер сгорела баня

Фото: пресс-служба МЧС

Ярким заревом закончился для любителей бани отдых на берегу озера Тургояк в Челябинской области. Сооружение спалили дотла. О происшествии сообщает главное управление МЧС по Челябинской области. Вечером 6 августа на место пожара выехали 5 пожарных машин. ЧП произошло в районе пансионата «Тургояк».

— Выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня – огонь полностью охватил строение, — передает МЧС.

В субботний вечер берег Тургояка был усеян людьми. Пожар чудом обошелся без жертв. Огнеборцам удалось в течение нескольких минут устранить открытое горение и не допустить распространение огня.

Причины пожара пока выясняются.

Фото: пресс-служба МЧС

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