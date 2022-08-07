В самый разгар отдыха на озере Тургояк в субботний вечер сгорела баня

Фото: пресс-служба МЧС
Ярким заревом закончился для любителей бани отдых на берегу озера Тургояк в Челябинской области. Сооружение спалили дотла. О происшествии сообщает главное управление МЧС по Челябинской области. Вечером 6 августа на место пожара выехали 5 пожарных машин. ЧП произошло в районе пансионата «Тургояк».
— Выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня – огонь полностью охватил строение, — передает МЧС.
В субботний вечер берег Тургояка был усеян людьми. Пожар чудом обошелся без жертв. Огнеборцам удалось в течение нескольких минут устранить открытое горение и не допустить распространение огня.
Причины пожара пока выясняются.
Фото: пресс-служба МЧС
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru