Туда приносят ртуть и взрывчатку: в Челябинской области нелегальные пункты приема металла работают рядом с жилыми домами

С площадок, куда сваливают лом, несутся грохот и пыль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области почти половина пунктов приема металлолома функционирует без лицензии. Из 752 организаций разрешение на работу с ломом есть только у 329. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
По наблюдениям полицейских, нелегальные металлоприемки часто открывают в жилых зонах, на садовых участках и в гаражах. Это опасно, так как в старых металлических деталях может оказаться превышено содержание ртути. Неоднократно среди лома находили боеприпасы и газовые баллоны. Вдобавок пункты сдачи металлолома мешают жителям ближайших домов грохотом и летящей с площадок пылью.
С начала 2022 года в Челябинской области закрыли больше 200 незаконных металлоприемок. Большая их часть располагалась в Челябинске.
Ранее мэр Челябинска Наталья Котова поручила проверить пункты сдачи вторсырья, работающие в городских дворах. Жители пожаловались, что возле пунктов собираются алкоголики, которые потом не дают детям играть на дворовых площадках.
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