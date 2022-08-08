Туда приносят ртуть и взрывчатку: в Челябинской области нелегальные пункты приема металла работают рядом с жилыми домами

С площадок, куда сваливают лом, несутся грохот и пыль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области почти половина пунктов приема металлолома функционирует без лицензии. Из 752 организаций разрешение на работу с ломом есть только у 329. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По наблюдениям полицейских, нелегальные металлоприемки часто открывают в жилых зонах, на садовых участках и в гаражах. Это опасно, так как в старых металлических деталях может оказаться превышено содержание ртути. Неоднократно среди лома находили боеприпасы и газовые баллоны. Вдобавок пункты сдачи металлолома мешают жителям ближайших домов грохотом и летящей с площадок пылью.

С начала 2022 года в Челябинской области закрыли больше 200 незаконных металлоприемок. Большая их часть располагалась в Челябинске.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова поручила проверить пункты сдачи вторсырья, работающие в городских дворах. Жители пожаловались, что возле пунктов собираются алкоголики, которые потом не дают детям играть на дворовых площадках.

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