Бывший замглавы района в Челябинской области ответит перед судом за крупную взятку

Экс-глава Ашинского района Виктор Чистяков в 2015 году стал замом по строительству и жизнеобеспечению. Фото: chelyabinsk.er.ru

В Челябинской области направили в суд уголовное дело бывшего заместителя главы Ашинского района. Виктора Чистякова обвиняют в получении взятки от строителей очистных сооружений.

По версии следствия, в 2018 году он принял и оплатил работы, которые были выполнены с явными нарушениями. Чистяков закрыл глаза на недочеты за 800 тысяч рублей.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Ашинского муниципального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, очистные сооружения должны были построить в Кропачево. Нарушения выявили во время ревизии Контрольно-счетной палаты. Оказалось, что компания «Управление механизированных работ» получила за строительство 2,7 млн рублей, хотя не выполнила работу должным образом.

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