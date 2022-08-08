В Челябинской области наказали директора компании, который допустил смерть своего слесаря на стройке

Слесаря придавило грунтом на стройке, он погиб от полученных травм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор директору компании "Фортуна", работник которой погиб на стройке в Челябинской области. Осенью 2019 года компания проводила водоснабжение в Южноуральске. Слесарь спустился в траншею, где не были закреплены вертикальные стенки, и в итоге мужчину придавило грунтом. Он погиб на месте от полученных травм.

Известно, что директор не имел на руках организационно-технической документации на строительство, но все равно отправил своих сотрудников работать.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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