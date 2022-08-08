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Спорт8 августа 2022 13:54

Челябинская спортсменка стала чемпионкой России по борьбе грэпплинг

Кристина Байдерина выиграла «золото» и «бронзу» в различных видах программы турнира
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Кристина Байдерина стала чемпионкой первенства России по грепплингу. Фото Академия единоборств

Кристина Байдерина стала чемпионкой первенства России по грепплингу. Фото Академия единоборств

Первенство страны, собравшее ведущий российских атлетов, завершилось в Москве. На счету челябинских спортсменов из «Академии единоборств» золотая и бронзовая медали. Обе награды завоевала воспитанница Академии Кристина Байдерина.

В первый день турнира Кристина стала третьей в классической дисциплине грэпплинга (в обтягивающей одежде), во второй – завоевала «золото» в разновидности этого вида единоборств грэпплинг-ги (в кимоно). Тренеры Кристины Аркадий и Александр Никитенко рассказали, что их воспитанница ровно прошла весь турнир, сумев одолеть сильных соперниц. Отметим, что в этом году Кристина на февральском первенстве России также вошла в число призеров.

СПРАВКА

Грепплинг — разновидность единоборств, которая включает в себя несколько видов и техник спортивной борьбы – греко-римской, вольной, боевого самбо, джиу-джитсу. Грепплинг не включает в себя нанесение ударов. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью этого вида единоборств.

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