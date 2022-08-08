Челябинская спортсменка стала чемпионкой России по борьбе грэпплинг

Кристина Байдерина стала чемпионкой первенства России по грепплингу. Фото Академия единоборств

Первенство страны, собравшее ведущий российских атлетов, завершилось в Москве. На счету челябинских спортсменов из «Академии единоборств» золотая и бронзовая медали. Обе награды завоевала воспитанница Академии Кристина Байдерина.

В первый день турнира Кристина стала третьей в классической дисциплине грэпплинга (в обтягивающей одежде), во второй – завоевала «золото» в разновидности этого вида единоборств грэпплинг-ги (в кимоно). Тренеры Кристины Аркадий и Александр Никитенко рассказали, что их воспитанница ровно прошла весь турнир, сумев одолеть сильных соперниц. Отметим, что в этом году Кристина на февральском первенстве России также вошла в число призеров.

СПРАВКА

Грепплинг — разновидность единоборств, которая включает в себя несколько видов и техник спортивной борьбы – греко-римской, вольной, боевого самбо, джиу-джитсу. Грепплинг не включает в себя нанесение ударов. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью этого вида единоборств.

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