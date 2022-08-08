В Челябинске 11-летний ребенок вышел из больницы и пропал

В Челябинске пропал 11-летний мальчик. В последний раз его видели 8 августа, когда он выходил из здания областной больницы на улице Воровского, 70. С тех пор о местонахождении ребенка ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» распространили на пропавшего ориентировку.

— Приметы: рост 135 см, карие глаза, темные короткие волосы, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения мальчик был одет в кофту черного цвета с бело-синими разводами, серую футболку, черную кепку, серые штаны и темные кроссовки.

Информацию о пропавшем можно передать в полицию по номеру «02» либо на горячую линию поискового отряда: 8-351-277-79-11.

Обновлено. Ребенка нашли, с ним все в порядке.

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