В Челябинской области фермеры обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

В Челябинской области фермеры во время сельскохозяйственных работ обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он находился в лесу в пяти километрах от поселка Родники Троицкого района. На место были вызваны саперы ОМОН Росгвардии.

— Специалистами было установлено, что находкой является 76-мм боевой артиллерийский снаряд со взрывателем, прошедший канал ствола, представляющим опасность для жизни и здоровья граждан, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был транспортирован и уничтожен.

Это уже не первый случай, когда в южноуральских лесах находят артиллерийские снаряды. В начале июня об опасной находке росгвардейцам сообщили жители поселка Гумбейский Нагайбакского района. Снаряд вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.

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