Челябинская область организовала отдых детей из ДНР и ЛНР

Дети ДНР и ЛЕР отдохнут на черноморском побережье. Фото: t.me/YASKApravda.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера дети из Донбасса отдыхают на курортах Анапы и Евпатории. Участниками смен станут около 500 ребят из подшефных территорий Ясиноватой и Волновахи. Регион помогает также детям добраться железнодорожным и автобусным транспортом, обеспечивает питанием.

Продолжительность каждой смены — более 20 дней. Сегодня 150 детей уже разместились в оздоровительном лагере «Жемчужина» в Анапе. Параллельно с этим 88 детей отдохнут в Евпатории. В ближайшие дни из Волновахского района на отдых отправятся еще 250 детей.

О помощи в отдыхе школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик губернатор Алексей Текслер заявил во время встречи с детьми в детской лагере под Челябинском. Ребята из разных городов участвовали в университетских сменах.

— Сейчас очень важно, чтобы дети отдохнули, подготовились к новому учебному году, — отметил Алексей Текслер. — Параллельно с этим на подведомственных территориях Ясниноватая и Волновахи восстанавливаем школы и детские сады.

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