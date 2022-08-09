Челябинск в 2023 году примет молодежный форум «Утро»

Фото: пресс-служба губернатора.

Форум уральской молодежи «Утро» в 2023 году пройдет в Челябинске. Такое решение было принято на мероприятии в Ханты-Мансийске. Молодежные площадки посетили губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Югры Наталья Комарова.

На стратегической сессии с участием Алексея Текслера молодые люди предложили свои меры поддержки детских и молодежных общественных объединений. В перспективе их рассмотрит Комитет Госдумы по молодежной политике.

— Ребята поднимают очень серьезные темы, — поделился впечатлениями глава южноуральского региона. — Предложенные изменения законодательной базы помогут развивать молодежные движения. Много разных интересных проектов родилось прямо здесь. Мы реализуем эти идеи в Челябинской области.

Также Алексей Текслер отметил живой интерес к России со стороны молодежи Донбасса.

Челябинскую область на форуме «Утро в этом году представляют 70 человек, а также шестеро ребят из Ясиноватой и Волновахи Донецкой Народной Республики. Из Югры они все вместе отправятся на Южный Урал, чтобы познакомиться с регионом.

Во время встречи с губернатором молодые люди предложили губернатору провести форум иностранных студентов, а также подумать о грантовой поддержке в сфере образования и научно-просветительской деятельности.

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