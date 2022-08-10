Малолитражку пронзило полосой металла: в ДТП в Челябинской области погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области погиб водитель малолитражки. ДТП случилось на дороге Кунашак-Муслюмово.
Утром 10 августа «Ока» съехала на край дороги и врезалась в отбойник. При ударе сильно измяло и забор, и автомобиль. Машину буквально прорезало насквозь металлическим ограждением.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
— Водитель погиб до приезда скорой помощи — рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Причину аварии сейчас пытаются выяснить полицейские.
Ранее в Миассе нетрезвый водитель спровоцировал аварию выехав на встречную полосу. После ДТП в больницу попал пассажир.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru