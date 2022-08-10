Малолитражку пронзило полосой металла: в ДТП в Челябинской области погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области погиб водитель малолитражки. ДТП случилось на дороге Кунашак-Муслюмово.

Утром 10 августа «Ока» съехала на край дороги и врезалась в отбойник. При ударе сильно измяло и забор, и автомобиль. Машину буквально прорезало насквозь металлическим ограждением.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

— Водитель погиб до приезда скорой помощи — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Причину аварии сейчас пытаются выяснить полицейские.

Ранее в Миассе нетрезвый водитель спровоцировал аварию выехав на встречную полосу. После ДТП в больницу попал пассажир.

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