Зовут учиться на экологов и специалистов по взрывам: в челябинских вузах объявили донабор на бюджетные места

Абитуриенты еще успевают занять бесплатные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

У абитуриентов в Челябинске еще остался шанс бесплатно поступить в университет. В ЧелГУ и ЮУрГУ объявили дополнительный набор на бюджетные места, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В ЮУрГУ подать документы модно с 10 до 24 августа. Вакантные места для бесплатного обучения остались по 16 специальностям. Больше всего пока недобирают будущих металлургов: свободны 36 бюджетных мест. Кроме того, в вузе ждут молодых людей, желающих выучиться по направлениям «Экология и природопользование» «Машиностроение», «Техносферная безопасность», «Боеприпасы и взрыватели».

В ЧелГУ принимать документы будут только до 16 августа. Свободно 51 бюджетное место по 13 специальностям. В вузе особенно надеются увидеть будущих специалистов по лесному делу. Для них еще открыто 9 мест. Учиться бесплатно смогут также 8 будущих физиков. Допнабор объявлен и по специальностям «Наноинженерия», «Водные биоресурсы и аквакультура», №Прикладная математика и информатика».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru