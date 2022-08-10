В Челябинской области предприниматели, работающие в сфере импортозамещения, смогут получить 10 млн рублей

Мера поддержки направлена на возмещение 50% затрат на уплату процентов по заемным средствам
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Челябинской области предприниматели смогут получить до 10 млн рублей в виде субсидий. Обязательное условие – бизнес должен быть связан с импортозамещением. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.
— В рамках первого транша дополнительных региональных антисанкционных мер из областного бюджета выделено 250 млн рублей на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства региона на возмещение затрат по уплате процентов по банковским кредитам, лизингам, займам, — прокомментировали в ведомстве.
Мера поддержки для малого и среднего бизнеса направлена на возмещение 50% затрат на уплату процентов по заемным средствам, полученными после 1 марта текущего года. Субсидия доступна для предпринимателей, работающих в следующих отраслях:
— Производство текстильных изделий;
— Производство одежды;
— Производство кожи и изделий из кожи;
— Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
— Производство бумаги и бумажных изделий;
— Производство химических веществ и химических продуктов;
— Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
— Производство резиновых и пластмассовых изделий;
— Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
— Производство металлургическое (за исключением производство ядерного топлива);
— Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
— Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
— Производство электрического оборудования;
— Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
— Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
— Производство прочих транспортных средств и оборудования;
— Производство мебели;
— Производство прочих готовых изделий;
— Деятельность в области информационных технологий;
— Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
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