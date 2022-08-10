Челябинцам не понравился новый цветник на Площади Революции

За новое благоустройство высказалось 40 процентов опрошенных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Читателям КП-Челябинск не понравился новый цветник на Площади Революции из многолетних растений. Больше половины из опрошенных горожан считают, что прошлое решение с обычными клумбами было лучше.

— Самый популярный ответ — Цветник на Площади Революции мне не нравится: стандартные клумбы были лучше. За него проголосовали 60 процентов опрошенных, — следует из результата опроса в телеграм-канале КП-Челябинск.

Напомним, что челябинцы, которых мы опрашивали, также высказались против нового цветника. При этом, в мэрии объяснили, что такие растения могут цвести весь сезон, из-за чего более долговечны.

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