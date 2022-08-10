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Общество10 августа 2022 19:00

Челябинцам не понравился новый цветник на Площади Революции

Против благоустройства высказались больше половины горожан
Андрей МОСКВИЧЕВ
За новое благоустройство высказалось 40 процентов опрошенных

За новое благоустройство высказалось 40 процентов опрошенных

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Читателям КП-Челябинск не понравился новый цветник на Площади Революции из многолетних растений. Больше половины из опрошенных горожан считают, что прошлое решение с обычными клумбами было лучше.

— Самый популярный ответ — Цветник на Площади Революции мне не нравится: стандартные клумбы были лучше. За него проголосовали 60 процентов опрошенных, — следует из результата опроса в телеграм-канале КП-Челябинск.

Напомним, что челябинцы, которых мы опрашивали, также высказались против нового цветника. При этом, в мэрии объяснили, что такие растения могут цвести весь сезон, из-за чего более долговечны.

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