Ничего на садите? Попрощайтесь с участком. Мэрия Челябинска собирается сдать в аренду все бесхозные дачи

В мэрии пересчитают все бесхозные участки в челябинских СНТ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске садовые участки, за которыми никто не следит, будут недорого сдавать в аренду новым дачникам. Об этом сообщили мэр Наталья Котова.

По ее словам, в администрации устроят ревизию всех брошенных дач в черте Челябинска. В этом помогут председатели садовых товариществ. Бесхозные огороды планируют передать более заинтересованным в них горожанам.

Для начала в мэрии составили список участков, от которых хозяева добровольно отказались. Таких оказалось всего 18.

— Они расположены в СНТ «Янтарь», «Тракторосад-3», «Авиатор-2», «Полет-2», «Строитель-2» и «Челябинский механический завод». В ближайшее время планируем выставить их на аукционы на право аренды по приемлемым ценам, — рассказала Наталья Котова.

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