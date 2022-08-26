В Челябинской области спасли девушку, стоявшую на карнизе девятого этажа

Фото: Черное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске Челябинской области спасли девушку, которая стояла на карнизе девятого этажа. Сотрудники МЧС поднялись к ней по автолестнице и спустили вниз.

Все произошло днем 26 августа в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Очевидцы увидели девушку, которая перелезла через балконное ограждение на десятом этаже и начала смотреть вниз. На место происшествия вызвали экстренные службы.

— Выезжала 21 пожарно-спасательная часть. По прибытию на карнизе девятого этажа стояла женщина. Пожарные развернули автолестницу и с помощью автолюльки эвакуировали женщину, —рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Один из очевидцев в соцсетях рассказал подробности спасения девушки. По его словам, она не слетела вниз благодаря мужчине, который в этот момент оказался рядом. Он убедил ее не совершать необдуманный поступок.

— Сегодня мой отец спас жизнь девушке, которая хотела спрыгнуть с десятиэтажки. Все обошлось: вызвали МЧС, и ее спасли. Мой папа на протяжении всего времени, пока она сидела там, разговаривал и успокаивал ее, — рассказал очевидец.

Сотрудники МЧС передали девушку полицейским. Вполне возможно, что ее поставят на учет к психотерапевту.

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