Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 4:50

В Челябинской области в последнее воскресенье лета сохранится жара до +31 градуса

В начале недели высокая температура также останется
Олег КОСТЕНКО
28 августа может стать последним жарким выходным года.

28 августа может стать последним жарким выходным года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сохраняется жаркая летняя погода. В последнее воскресенье августа синоптики обещают жару до 31 градуса. Возможна переменная облачность, местами дожди и грозы. Будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В начале следующей недели жара сохранится и термометры, по прогнозам синоптиков, будут показывать до +31 градуса. Также ожидается переменно облачная погода, преимущественно без осадков и с переменчивым ветром 1-6 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru