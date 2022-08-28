28 августа может стать последним жарким выходным года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сохраняется жаркая летняя погода. В последнее воскресенье августа синоптики обещают жару до 31 градуса. Возможна переменная облачность, местами дожди и грозы. Будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В начале следующей недели жара сохранится и термометры, по прогнозам синоптиков, будут показывать до +31 градуса. Также ожидается переменно облачная погода, преимущественно без осадков и с переменчивым ветром 1-6 метров в секунду.

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