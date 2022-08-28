Приходится кормить из бутылочки: челябинка приютила 9 новорожденных щенят, найденных возле мусорки

Кормить котят приходится каждые 2-3 часа. Фото: Вирджиния Woof l Гав-блог / telegram

Челябинский зооволонтер Ольга Артемьева подобрала 9 слепых новорожденных щенков. Их нашел возле мусорки друг женщины, позвонил ей и предложил подобрать. А она, несмотря предстоящие трудности, не отказалась и приняла собак, прошлые хозяева которых решили так избавиться от ненужного приплода. Об этой истории рассказала блоггер Юлия Митюгова.

Своим «счастьем» Ольга поделилась с друзьям и другими активистами. И ей помогли – подарили козьего молока и бутылочек. Но девять щенков в одиночку выкармливать нелегко.

– Таких недельных кутят нужно кормить каждые два-три часа, но с большим количеством малышей процесс растягивается и, пока я кормлю последних, первые снова становятся голодными, – рассказала Ольга Артемьева.

Ольга готова рассказать о выкармливании и даже привезти одного-двух щенков неравнодушному человеку, который захочет помочь выходить их. Собачек уже осмотрел ветеринар, им организовали фотосессию и сейчас ищут дом.

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