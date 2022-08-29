Лихач выехал на встречку: три человека разбились в лобовом ДТП в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Челябинской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла в 22:30 28 августа на дороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

33-летний кыштымец слишком сильно разогнался на своем «Богдане», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в LADA Kalina, которой управлял 22-летний житель Аргаяшского района.

Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, травмы при столкновении получили оба водителя, а также 28-летняя пассажирка LADA. Всех троих с места ДТП увезли в больницу.

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