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Происшествия30 августа 2022 10:01

Нанес больше 90 ударов: отец 4 детей в Челябинске до смерти избил собутыльника

В Челябинске осудили многодетного отца, до смерти избившего собутыльника
Елена КОЛЧИНА
Пьяная ссора переросла в драку

Пьяная ссора переросла в драку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске вынесли приговор отцу четверых детей. 32-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреза здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Горожанин жестоко избил своего собутыльника.

В марте этого года мужчина был в гостях у приятеля в квартире одного из домов на Шоссе Металлургов. Челябинцы пили спиртное, а опьянев, поссорились. Гость набросился на хозяина.

— Подсудимый нанес ему свыше 90 ударов по голове и телу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пострадавший получил тяжелые травмы и умер от них спустя несколько дней.

Избившего его гостя приговорили к 9 годам заключения в колонии строгого режима. С мужчины также взыскали 500 тыс. рублей — компенсацию морального вреда сестре погибшего.

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