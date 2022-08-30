Губернатор Челябинской области посетил Волноваху в ДНР

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил в ДНР Волноваху. Он осмотрел, как проходит восстановление пострадавших из-за боевых действий социальных объектов. В их числе - три детских садика, школа и стоматологическая поликлиника. Кроме того, Алексер Текслер осмотрел площадку для строительства нового жилого дома и объекты дорожного строительства.

— Россия оказывает всю необходимую помощь, Челябинская область в частности. Будем эту работу продолжать на системной основе. Только что с главой говорили про планы на следующий год. Тоже будем выстраивать работу и готовить необходимые проектные решения. Сегодня одна из наших важнейших задач – это поддержка Донбасса. Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь, – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, здание школы находится в высокой степени готовности: завершены основные виды работ, проходит чистовая отделка, начинается разгрузка мебели. В ближайшее время учебное заведение откроет двери для школьников.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Совместно с заместителем секретаря Генсовета, председателем штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анной Кузнецовой губернатор открыл новый детский сад №3 «Чебурашка», рассчитанный на 35 детей. Правда, в первое время его будут посещать 20 ребят.

— По большинству объектов уже идет финальная стадия работ. В Волновахе был торжественно открыт детский сад. Большое радостное событие для родителей, которые привели детей, мы видели эмоции, невероятная радость, – рассказал Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Дополнительно Челябинская область восстановит в Волновахе два фельдшерско-акушерских пункта.

— Мы заезжали, ФАПы посечены осколками, рядом были разрывы, боевые действия, там принимают пациентов. Первоначально в планах этих объектов не было, но мы эту работу доведем до логического конца, – отметил Алексей Текслер.

Детские сады и стоматологическую поликлинику должны открыть уже в октябре. Работа на объектах дорожного строительства планируют завершить в середине сентября. Также будет установлено уличное освещение. К декабрю завершится строительство многоквартирного дома.

Напомним, в конце мая губернатор Челябинской области подписал с властями ДНР соглашение об участии региона в восстановлении Волновахи и Ясиноватой. В ДНР с Южного Урала отправили тонны гуманитарного груза, новые машины скорой помощи и аппараты ИВЛ для больниц. Поддержка городов будет продолжаться и дальше.

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