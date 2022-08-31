Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 9:28

Большой мусорный пожар: в Челябинской области пламя охватило 300 квадратных метров на площадке завода

Под Копейском на территории завода случился крупный пожар
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области произошел крупный пожар на па территории завода. В селе Калачево под Копейском вспыхнул производственный мусор на открытой площадке предприятия по производству пластика.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров. Произошло сильное задымление.

Распространение пламени пожарным удалось остановить, сейчас возгорание стараются потушить. По предварительным данным, люди при происшествии не пострадали. Угрозы для зданий или инфраструктурных объектов нет.

ОБНОВЛЕНО В В 14:29: В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Причины пожара еще предстоит выяснить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru