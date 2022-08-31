Большой мусорный пожар: в Челябинской области пламя охватило 300 квадратных метров на площадке завода

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области произошел крупный пожар на па территории завода. В селе Калачево под Копейском вспыхнул производственный мусор на открытой площадке предприятия по производству пластика.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров. Произошло сильное задымление.

Распространение пламени пожарным удалось остановить, сейчас возгорание стараются потушить. По предварительным данным, люди при происшествии не пострадали. Угрозы для зданий или инфраструктурных объектов нет.

ОБНОВЛЕНО В В 14:29: В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Причины пожара еще предстоит выяснить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru